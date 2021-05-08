شكرا لقرائتكم خبر عن «عزب» و«فاروق» و«هويدى» و«البكباشى».. في احتفالية يوم الوفاء لحكام الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت لجنة الحكام الفرعية بالفيوم برئاسة شعبان صادق وعضوية سيد الشورة وبالاشتراك مع منطقة كرة القدم بالفيوم برئاسة أحمد صبرى البكباشى حفل تأبين للكابتن مكرم شفيق جريس سكرتير منطقة الكرة السابق بالفيوم وتكريم الحكام المتقاعدين بالمنطقة تحت عنوان «يوم الوفاء» وذلك عقب حفل الافطار الذي اقامته اللجنة في احدى القرى الرياضية بقرية سنهور القبلية بالفيوم .

شهد حفل الإفطار الدكتور عزب حجاج نائب المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية والكابتن حمدى سعد رئيس لجنة حكام بنى سويف والكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادي مصر المقاصة وأحمد صبرى البكباشى رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم وشوقى الجبالى عضو مجلس ادارة منطقة الفيوم ومحمد سامى عضو لجنة المسابقات بالمنطقة .

تم خلال الاحتفال تأبين الكابتن مكرم شفيق وتحدث الحاضرون عن مآثره وما قدمه للتحكيم في الفيوم وتم إهداء درع اللجنة وتسلمه عنه شقيقه الكابتن ميلاد شفيق الحكم السابق .

وقد اشاد الحاضرون بدور لجنة الحكام الحالية بالفيوم في الارتفاع بمستوى الحكام بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة وأكد الدكتور عزب حجاج على نجاح لجنة حكام الفيوم في إنهاء جميع المشاكل التي كانت بين الحكام في الفترات السابقة وان ماقامت به لجنة الحكام بالفيوم اصبح نموذج يحتذى به لمختلف لجان الحكام على مستوى الجمهورية وأشاد وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ بارتفاع مستوى الحكام في الفيوم خلال الفترة الاخيرة .وعبر محمد فاروق الحكم الدولى السابق عن سعادته بهذه الاحتفالية وتمنى ان تتكرر في الأعوام القادمة .كما حث الحكام على الارتقاء بمستواهم حتى يصلوا إلى المرتبة الدولية في التحكيم .وإن المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم يبحث عن المواهب في الأقاليم للدفع بهم في المستويات الأعلى .

كما تم تكريم المرحومين اللواء محمد جبر رئيس لجنة حكام الفيوم السابق وإيهاب عويس وأحمد خميس وأحمد جمال خفاجى الحكام الثلاثة الذين توفاهم الله في حادث عقب عودتهم من إحدى المباريات في حلوان.

و تم تكريم الحكام المتقاعدين بالفيوم الدكتور سالم درغام- صبرى صادق- احمد انور – ربيع ابو النجا –محمد حسيب – شريف السيد على – طارق عبدالظاهر- محمد طه عبدالمعطى – رمضان عوض الله- حسن أنور حسن- عزمى صباح محمد – عماد حمدى راتب- ياسر عبدالقوى- احمد عباس على – ميلاد شفيق- ممدوح صلاح – محمد طه محمد- محمد عبدالعظيم- احمد مصطفى سليمان- محمد مصطفى سليمان- سمير العمرانى .

كما اهدى الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم درع اللجنة إلى الكابتن وجيه احمد والكابتن عزب حجاج والكابتن محمد فاروق والكابتن حمدى سعد والكابتن وليد هويدى .

أشرف على تنظيم الاحتفال الحكام العاملين بدوى ابراهيم وعمرو رمضان ومصطفى حسين ورجب محمد وأحمد جمال عبدالعزيز.