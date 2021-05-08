شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم ماكينات ATM ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والنقيب عادل عامر طوسن رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

قامت الحملة برفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير عدد ٥ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و٢ محضر اشغال طريق، و٢ محضر نظافة عامة ، ٣ إزالات إدارية، بجانب رش وتعقيم مبني عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالكامل والمركز التكنولوجي ،وصالة الانتظار للمواطنين بالمركز التكنولوجي وماكينات الصرافة A.T.M .

واستهدفت الحملة مدينة الطود وقريتي العديسات بحري والطود غرب، حيث تلاحظ التزام أصحاب المحال والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملة كلا من نائب رئيس المركز علي سيد صادق، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومحمد عبد المعز رئيس الوحده المحلية لقرية الطود غرب، ومحمد حسن رئيس الوحده المحلية لقرية العديسات بحري، ومسؤولي قسم الإشغالات وقطاعات النظافة بالمركز.