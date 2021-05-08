شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتعقيم المعابد والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة للقيام بحملات تعقيم ورش بالمطهرات لجميع المعابد والمناطق الأثرية والأماكن السياحية لتحقيق التأمين الكامل ضد العدوى من الفيروس سواء للعاملين أو المترددين من الأفواج السياحية والزائرين المصريين ، لافتاً إلى أن منطقة أثار أسوان والنوبة قامت بحملة تعقيم شملت معابد أبوسمبل وفيله وإدفو وكوم أمبو وكلابشه والألفانتين ، بالإضافة إلى منطقتي جزيرة سهيل و جبل السلسلة ومتحف التماسيح تضمنت بهو وصالات عرض الأثار والمداخل ومنافذ التذاكر ودورات المياه العمومية وقاعات الإجتماعات .

وكشف محافظ أسوان بأن حملات التعقيم ستشمل أيضاً الفنادق والبواخر والمطاعم السياحية ، بجانب مطارى أسوان وأبوسمبل ، بالإضافة إلى المنشأت والمبانى الحكومية ، مشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة ، علاوة على ألتزام العاملين بالتعقيم والتطهير المستمر بكافة الأقسام والأماكن .