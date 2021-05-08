شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام فقط المدة ما بين تاريخ مأمورية الواحات وموعد إنهاء خدمة مجند من الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطق المنازل والطرقات قبل الأشخاص بحكايات أصبحت ذكري لشباب جادوا بأرواحهم لوطنهم الغالي مصر، فقد شهدت محافظة المنيا، حالة من «الفوران» عبر السوشيال ميديا، عقب انتهاء الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل «الاختيار ٢«احتفي أهالي المنيا بتسليط الضوء على 5 من ابناء محافظة المنيا من شهداء مأمورية» الواحات«، المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية.

فعلي بعد40 كيلو جنوب مدينة المنيا تقع قرية يعقوب بباوي الشهيرة بعزبة «التوم»، عزبة هادئة بسيطة هي مسقط رأس الشهيد المجند بطرس سليمان مسعود، البالغ من العمر وقت استشهاده عشرون عاماً، وهو أحد شهداء العملية الإرهابية بطريق الواحات.

ويقول القمص ابانوب منير، راعي كنيسة مار جرجس بقرية الشهيد، أن أسرة الشهيد أسرة تتمتع بعلاقة طيبة مع جميع الأهالي، لذا كانت جنازته قبل سنوات والتي استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم التالي، وترأس الصلوات وقتها الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وكافة أهالي القرية من المسلمون، فكانت الجنازة عبارة عن ملحمة محبة .

ولفت «منير» إلى ان الشهيد بطرس «كان باقي له ١٠ أيام فقط وينهي خدمته بالجيش، وتحديدا كان من المقرر ان ينهي خدمته في واحد نوفمبر 2017»

وتابع: وللشهيد «بطرس» شقيق أكبر اسمه صفوت و٣ شقيقات، وكان متوجه لقضاء آخر 10أيام في الخدمة ليتسلم بعدها شهادة القدوة الحسنة وينهي خدمته ليعود لحياته السابقة كفلاح في الأرض يساعد اسرته، لكن ارادة ربنا ومشيئته فوق الكل«

وكشف «القمص ابانوب منير»، ان زوج خالة ابني هو شهيد ايضا ويدعي الشهيد مجلي منير مجلي من شهداء مذبحة ماسبيرو .

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