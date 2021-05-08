شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد الصلاة اليوم السبت 26 رمضان بمدن ومحافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت دار الإفتاء المصرية مواعيد الصلاة عن اليوم السبت 26 رمضان فى جدول منشور عبر موقعها على شبكة الانترنت، يضم 78 مدينة مصرية منتشرة فى كل محافظات مصر ، وأيضًا مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية.

وينشر موقع المصري اليوم جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-5-2021 والذى يوافق 26 رمضان بالنقل عن موقع دار الافتاء المصرية، وهى البيانات التى أعلنت دار الافتاء المصرية أن التى أعدتها هي الهيئة العامة المصرية للمساحة.

ويرتفع البحث فى شهر رمضان عن مواعيد الآذان وبالأخص عن موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب والمرتبطين بموعد الافطار وموعد السحور للصائمين خلال في شهر رمضان الكريم.

وكانت هيئة المساحة المصرية أعدت جدول مواعييد الصلاة فى 78 مدينة مصرية موزعة على مختلف المحافظات عن اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، ويشمل الجدول موعد شروق الشمس وكذلك موعد الإمساك إلي جانب مواعيد صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم السبت 26 رمضان

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء القاهرة 03:09 03:29 05:06 11:51 03:28 06:37 08:03 الإسكندرية 03:11 03:31 05:09 11:57 03:36 06:44 08:12 بورسعيد 03:01 03:21 05:00 11:47 03:26 06:35 08:03 السويس 03:04 03:24 05:01 11:46 03:23 06:32 07:58 العريـش 02:56 03:16 04:54 11:41 03:20 06:29 07:56 الطور 03:05 03:25 05:00 11:42 03:16 06:24 07:48 دمنهور 03:09 03:29 05:08 11:55 03:33 06:42 08:09 طنطا 03:08 03:28 05:06 11:52 03:31 06:39 08:07 المنصورة 03:05 03:25 05:04 11:51 03:30 06:38 08:06 الزقازيق 03:07 03:27 05:04 11:50 03:28 06:37 08:04 الفيوم 03:13 03:33 05:09 11:53 03:29 06:37 08:03 بنى سويف 03:13 03:33 05:08 11:52 03:27 06:36 08:01 المنيا 03:17 03:37 05:12 11:53 03:27 06:36 08:00 أسيوط 03:18 03:38 05:11 11:52 03:23 06:33 07:55 سوهاج 03:18 03:38 05:10 11:50 03:20 06:29 07:52 قنا 03:15 03:35 05:07 11:46 03:15 06:25 07:47 أسوان 03:20 03:40 05:09 11:45 03:10 06:20 07:40 مطروح 03:21 03:41 05:20 12:07 03:47 06:55 08:23 الغردقـة 03:08 03:28 05:01 11:41 03:13 06:22 07:45 الخارجـة 03:27 03:47 05:18 11:55 03:24 06:33 07:55 الإسماعيلية 03:03 03:23 05:01 11:47 03:25 06:34 08:01 دمياط 03:03 03:23 05:02 11:49 03:29 06:37 08:05 السـلوم 03:29 03:49 05:28 12:16 03:55 07:04 08:32 نويبع 02:59 03:19 04:54 11:38 03:13 06:22 07:47 حلايب 03:09 03:29 04:57 11:30 02:51 06:03 07:21 شرم الشيخ 03:04 03:24 04:58 11:39 03:12 06:21 07:45 06-أكتوبر 03:11 03:31 05:08 11:53 03:30 06:38 08:04 كفر الشيخ 03:07 03:27 05:06 11:53 03:32 06:40 08:08 الحامول 03:06 03:26 05:04 11:52 03:31 06:40 08:08 بلطيم 03:06 03:26 05:05 11:52 03:31 06:40 08:08 طابا 02:58 03:18 04:55 11:39 03:15 06:24 07:49 راس سدر 03:05 03:25 05:01 11:46 03:22 06:31 07:56 كاترين 03:03 03:23 04:58 11:41 03:15 06:24 07:48 دهب 03:01 03:21 04:56 11:38 03:13 06:21 07:46 ابوزنيمة 03:05 03:25 05:01 11:44 03:19 06:28 07:53 راس غارب 03:06 03:26 05:01 11:43 03:17 06:26 07:50 القصير 03:09 03:29 05:01 11:39 03:09 06:18 07:40 برنيس 03:10 03:30 04:59 11:34 02:59 06:10 07:29 سفاجة 03:08 03:28 05:01 11:41 03:11 06:21 07:43 مرسى علم 03:09 03:29 05:00 11:37 03:04 06:14 07:35 شلاتين 03:11 03:31 05:00 11:34 02:57 06:08 07:28 سيدى برانى 03:25 03:45 05:25 12:13 03:53 07:01 08:30 الضبعة 03:17 03:37 05:16 12:03 03:41 06:50 08:17 العلمين 03:16 03:36 05:14 12:01 03:39 06:48 08:15 واحة سيوة 03:35 03:55 05:31 12:14 03:50 06:59 08:24 موط (الداخلة ) 03:32 03:52 05:23 12:01 03:29 06:39 08:00 الفرافرة 03:31 03:51 05:24 12:04 03:36 06:45 08:08 البويطى 03:24 03:44 05:18 12:01 03:35 06:43 08:08 باريس 03:28 03:48 05:18 11:54 03:20 06:31 07:51 المحلة الكبرى 03:07 03:27 05:06 11:53 03:31 06:40 08:07 الحمام 03:08 03:28 05:06 11:53 03:31 06:40 08:07 نجع حمادى 03:17 03:37 05:09 11:48 03:17 06:26 07:48 15-May 03:09 03:29 05:06 11:51 03:28 06:36 08:02 السادات 03:11 03:31 05:09 11:54 03:32 06:41 08:07 الصالحية الجديدة 03:05 03:25 05:03 11:50 03:28 06:36 08:03 العاشر من رمضان 03:06 03:26 05:03 11:49 03:27 06:35 08:02 العاصمة الادارية الجديدة 03:08 03:28 05:05 11:50 03:27 06:36 08:02 العبور 03:08 03:28 05:05 11:51 03:28 06:37 08:03 الفشن الجديدة 03:14 03:34 05:10 11:53 03:28 06:36 08:01 المنصورة الجديدة 03:06 03:26 05:05 11:53 03:33 06:41 08:09 النوبارية الجديدة 03:05 03:25 05:03 11:49 03:27 06:36 08:03 بدر 03:16 03:36 05:13 11:58 03:35 06:44 08:10 بنى مزار الجديدة 03:08 03:28 05:03 11:46 03:20 06:29 07:53 بورسعيد الجديدة سلام 02:59 03:19 04:58 11:45 03:23 06:32 07:59 بئر العبدالجديدة 03:05 03:25 05:03 11:50 03:29 06:37 08:05 توشكى الجديدة 03:29 03:49 05:18 11:52 03:14 06:26 07:45 حدائق العاصمة 03:04 03:24 05:01 11:47 03:24 06:32 07:59 رشيد الجديدة 02:53 03:13 04:52 11:40 03:19 06:28 07:56 رفح الجديدة 03:07 03:27 05:06 11:53 03:33 06:41 08:09 سفنكس الجديدة 03:07 03:27 05:05 11:50 03:27 06:36 08:02 شرق العوينات 03:23 03:43 05:12 11:45 03:08 06:19 07:38 غرب النوبارية 03:04 03:24 05:02 11:48 03:26 06:35 08:02 ادفو 03:17 03:37 05:08 11:45 03:12 06:22 07:43 الأقصر 03:16 03:36 05:08 11:46 03:15 06:24 07:46 اسنا 03:18 03:38 05:09 11:46 03:14 06:24 07:45 القاهرة الجديدة 03:09 03:29 05:06 11:51 03:28 06:36 08:03 الدلنجات 03:10 03:30 05:08 11:54 03:33 06:41 08:08 توشكى 03:29 03:49 05:17 11:51 03:13 06:25 07:44

جدول مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم اليوم السبت 8-5-2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء اليوم ابوظبى 04:13 05:43 12:19 03:45 06:55 08:16 الدوحة 03:22 04:53 11:30 02:58 06:08 07:29 الرياض 03:43 05:13 11:50 03:16 06:26 07:47 المدينة المنورة 04:12 05:42 12:18 03:44 06:54 08:15 المنامة 03:23 04:55 11:34 03:04 06:13 07:35 دبى 04:07 05:38 12:15 03:43 06:53 08:14 مسقط 04:01 05:27 12:02 03:26 06:37 07:57

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