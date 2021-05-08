شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث بيارة الصرف بالمنيا لـ6 أشخاص وإصابة 13.. والمحافظ يصل موقع الحادث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا غرفة الصرف الصحي بقرية صفانية التابعة لمركز مغاغة بالمنيا إلى 6 أشخاص، و13 مصاباً، بعد محاولة الأهالي إنقاذ العامل الذي سقط في البيارة.

ويتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة ، حيث أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، ما زاد عدد الوفيات لـ 6 أشخاص، وإصابة 13 آخرين .

تم الدفع بــ 10 سيارات إسعاف وتم إنتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي و خروج 12 مصاب لتحسن حالتهم، بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، وتتبقى حالة واحدة تحت الملاحظة بالمستشفى، وحالته مستقرة .



المحافظ يستمع للأهالي



المحافظ في موقع الحادث



وصول محافظ المنيا لموقع الحادث



المحافظ يزور المصابين