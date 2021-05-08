شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان المعظم، وبداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل ميلاد هلال شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك ، كما يلى:

- يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل.

- الثلاثاء المقبل سيوافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو (يوم الرؤية).

- يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .

- يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة

- وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 - 14 دقيقة )

- أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 - 17 دقيقة )

- بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان

- تكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.