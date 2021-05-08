شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحدائق مغلقة على مدار أسبوعين منعا لانتشار كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى القاهرة والمحافظات، أمس، تطبيق قرار الغلق لمدة أسبوعين التزاما بقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن أبرز الحدائق التى أغلقت، حديقة الحيوان بالجيزة، والأرومان والأسماك، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام الأعياد والإجازات، وهو ما قد يتسبب فى انتشار فيروس كورونا.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف قيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من فيروس كورونا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة.

الجدير بالذكر أن قرارات لجنة إدارة الأزمات الخاصة بأزمة كورونا، تستهدف التعامل مع الوضع الوبائي الحالي للموجة الثالثة التي تضرب البلاد، وتتميز بارتفاع الإصابات باضطراد مستمر، حيث شهدت الفترات الأخيرة تراجع في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل ملحوظ.