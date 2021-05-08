شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بطرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب أيضًا طرح كل منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في نقاط محددة . طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 225 جنيها - علبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 375 جنيها - علبة كعك مشكل شفاف عادى معبأ فى علبة باغة شفاف زنة 1.5 كيلو بـ 135 جنيها - علبة كعك مشكل شفاف عادى زنة 2 كيلو بـ 165 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ 24 جنيها. - طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ 165 جنيها - علبة كعك مشكل شفاف مكسرات "معبأ فى علبة باغة شفاف " زنة 2 كيلو جرام بـ 220 جنيها - علبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنة 3 كيلو بـ 325 جنيها - كيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا - طرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيهًا للكيلو - طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها - طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيها وبيتى فور عادى 70 جنيها - بيتى فور سابلية 95 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه