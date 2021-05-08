شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إجراءات وزارة الرى للتعامل مع موسم الزراعات الصيفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى بعدد من الإجراءات لموسم الزراعات الصيفية، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.

1- رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

2- التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة .

3- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

4- المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة.

5- التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه .

6- زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الاحتياجات خلال الصيف.

7- تحديد مساحات الأرز يأتى فى إطار سياسة وزارة الرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .

8- زراعة الأرز في (9) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان .

9- زراعة مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

10- انعقاد لجنة إيراد النهر بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة الموقف المائى.