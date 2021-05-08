شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إجراءات وزارة الرى للتعامل مع موسم الزراعات الصيفية؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.
1- رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
2- التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة .
3- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
4- المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة.
5- التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه .
6- زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الاحتياجات خلال الصيف.
7- تحديد مساحات الأرز يأتى فى إطار سياسة وزارة الرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .
8- زراعة الأرز في (9) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان .
9- زراعة مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
10- انعقاد لجنة إيراد النهر بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة الموقف المائى.