شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد محمود خاطر مديرًا لإدارة الدعوة بأوقاف الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الشيخ محمد محمود السيد خاطر مديرًا لإدارة الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، مؤكدا أن ذلك يأتي فى إطار الدفع بالشباب فى مفاصل العمل القيادى ودعم قيادات المديريات بالنماذج الشابة.

يأتى ذلك على خلفية عدة قرارات اتخذتهت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية، أمس الأول، تمثلت فى غلق عدد من المساجد بمديرية أوقاف الجيزة لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد، واتخاذ عقوبات مع المقصرين في عملهم على النحو التالى:

1. خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من : مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة.

2. إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه.

3. نقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر

4. إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات .

كما تقر خصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد , وذلك لفتح دورة المياه بالمخالفة .