السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات خلف مسجد أحمد ابن طولون

محمد اسماعيل - القاهرة - سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب في بعض المخلفات في الأرض الفضاء الموجودة خلف مسجد أحمد ابن طولون بحي السيدة زينب.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إن جميع جدران المسجد في حالة جيدة من الحفظ ما عدا تلك المواجهة للأرض الفضاء و التي طالها قليل من السناج نتيجة تأثرها بدخان نيران الحريق.

وأضاف الدكتور أسامة طلعت، أنه سيتوجه فريق مرممي الإدارة المركزية للترميم إلى المسجد صباح اليوم السبت لإزالة آثار السناج الموجودة على الجدران.