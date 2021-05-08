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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 65 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 65 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، أثينا، أبوظبي، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، موسكو، برلين، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم) ، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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