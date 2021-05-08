شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقود حملة لمتابعة التزام المحال والكافيهات بقرار الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حملة مكبرة سيرا على الأقدام، على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة التي وضعتها الدولة حرصا على سلامة وصحة المواطنين، رافقه خلال الجولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على شوارع حي مدينة العمال، وشارع الأقصر ،وشارع ٢٦ يوليو بوسط مدينة قنا.

محافظ قنا يقود حملة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

وأوضج محافظ قنا إن هناك توجيهات حازمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين والمخالفين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

محافظ قنا يقود حملة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

وكلف «الداودي»، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، مناشدا المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

محافظ قنا يقود حملة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية