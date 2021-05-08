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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقود حملة لمتابعة التزام المحال والكافيهات بقرار الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حملة مكبرة سيرا على الأقدام، على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة التي وضعتها الدولة حرصا على سلامة وصحة المواطنين، رافقه خلال الجولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على شوارع حي مدينة العمال، وشارع الأقصر ،وشارع ٢٦ يوليو بوسط مدينة قنا.
وأوضج محافظ قنا إن هناك توجيهات حازمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين والمخالفين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكلف «الداودي»، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، مناشدا المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.