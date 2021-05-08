شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 8 محاضر لمحلات تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الغلق وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة اسنا والمقدم احمد بليح رئيس مباحث مركز شرطة اسنا .

وخلال الحملة تم المرور على شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، كما تم ضبط ٨ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد ١١ محاضر إشغال طريق، وعدد ٢ محضر بائع متجول، وعدد ٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٨ إزالة إدارية، تحرير عدد ٢ محضر مضبوطات متنوعة .

كما قامت الحملة بتحرير ٢ محضر ٢ شيشة ومصادرة ١٧ شيشة، كما تم ضبط عدد ١٥ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه).

وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم الشوارع كما تم تعقيم الأماكن التي تشهد ازدحام المواطنين عليها ومنها منطقة مكتب بريد اسنا، ومنطقة بنك مصر، ومنطقة بنك الاسكندرية.. وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور اسنا، ومختار عبدالمنعم مسئول قسم الاشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات .

وأكد رئيس المركز بأن الوحدة المحلية تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الاجراءات الاحترازية لغلق المحلات داخل المدينة وكافة قري المركز.