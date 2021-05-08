شكرا لقرائتكم خبر عن 50 حالة إصابة جديدة بكورونا في أسبوع في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،مساء اليوم، عن رصد 50 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنقضي ليصل العدد الإجمالي للمصابين 724 حالة إيجابية منذ يناير الماضي تعافي منهم 469 حالة، كما أعلنت اللجنة عن عدم وجود حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٥حالة وفاة دون زيادة الأسبوع المنقضى.

وأعلنت، المحافظة عن سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمراكز بعدما تم توفير مركز إضافى بمعمل الدم بمستشفى الخارجة العام، وتم إستقبال المواطنين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً باستثناء معمل الدم يستقبل المواطنين حتى الخامسة مساءً ، بالإضافة إلى سرعة التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أى أعراض إصابة بالفيروس والحرص في التعامل مع المخالطين والالتزام بإجراءات العزل المنزلى.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة .

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تلتزم بتطبيق قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء ً وهناك حملات مستمرة لضمان تطبيق القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين، وناشد الزملوط المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.