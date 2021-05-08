شكرا لقرائتكم خبر عن المئات ببيلا يشيعون جثامين 3 من أسره واحده في تصادم توكتوك بـ«جامبو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جنازة مهيبة، شيع المئات من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، جثامين 3 ضحايا من عائلة واحدة من أبناء المدينة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم توك توك بسيارة نقل «جامبو» على طريق «الديبة _ بيلا» بدائرة قسم بيلا.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم «توك توك» بسيارة «جامبو» على طريق قرية «الديبة _ بيلا» بدائرة قسم بيلا، ووجود متوفيين .

على الفور انتقل الرائدان ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، وأحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون مباحث المركز، ومعاونيه، إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة تصادم «توك توك» بداخله 3 أشخاص من أسرة واحدة، بسيارة نقل «جامبو»، بالقرب من قرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وجرى نقل الجثث الثلاثة مستشفي بيلا المركزي، ورفع آثار الحادث من الطريق، والتحفظ على سائق السيارة.

وتبين مصرع: «. إ.ع.أ»، 66 سنة، وزوجته «.م.إ.ا»، 48 سنة، وإبنتهما «م»، طالبة بالمدرسة الفندقية ببيلا، وتم نقل الجثة الثلاثة مستشفي بيلا المركزي.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي قررت التصريح بدفن الجثامين الثلاثة وتولت التحقيق.

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