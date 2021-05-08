شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات للاطمئنان علي الرعاية الصحية لمرضي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مستشفى الحميات بمدينة قنا ، ،يرافقه الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان للوقوف على سير العمل بهذه المستشفى والاطمئنان على مدى جاهزيتها لإستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد ، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

محافظ قنا يفاجا حميات قنا

وتفقد " الداودى " أقسام الاستقبال والعزل وعدداً من الاقسام الداخلية بمستشفى الحميات ، واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لآراء المواطنين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما اطمأن من مدير المستشفى على مخزون الأدوية والاكسجين والمستلزمات الطبية .

محافظ قنا يفاجا حميات قنا

وأوضح محافظ قنا ،أن قطاع الصحة يأتى على رأس أولويات المحافظة لما له من صلة مباشرة بحياة المواطنين ،لافتاً إلى جهود المحافظة لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وشدد المحافظ على ضرورة التفانى والإخلاص فى العمل وأن يؤدى كل فرد فى المجتمع واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحرص على ارتداء الكمامات ، حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.

محافظ قنا يفاجا حميات قنا