شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نصيحة للوقاية من حرائق السيارات على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنصح الإدارة العامة للمرور وإدارة الحماية المدنية أصحاب السيارات والسائقين باتباع عدة إرشادات عند قيادة السيارات وقت ارتفاع درجة حرارة الجو حتى لا تشتعل النار فى السيارة أو يتعرض قائدها لخطر.

وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح ما يلى:

1- القيادة فى الصباح الباكر

2- تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام

3- تجنب القيادة فى أوقات الحر القصوى

4- التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل

5- الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها

6- الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك

7- تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر"

8- استخدام الطرق المسطحة أفضل من الكبارى والأنفاق

9- التأكد من سلامة الاطارات تجنبا لانفجارها

10- ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو

11- إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

12- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط

13- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

14- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

15- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

16- التأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".

17- فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

18- عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

19- عدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

20- التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

21- عدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة.

22- عدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

23- عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

24- عند ملاحظة أي اضطراب في الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.