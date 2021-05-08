شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: استقبلنا 1000 تظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة،أن عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سجل ما يزيد عن 1000 التماس ، موضحا أن جميع الالتماسات سيتم إعادة النظر فيها بالكنترول وفحص الشكاوى التي قدمها الطلاب بشأن الامتحانات ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الأسبوع الجارى على الانتهاء من فحص جميع التظلمات والالتماسات.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365 "أن عدد المتقدمين بالتماسات محدود مقارنة بالأعوام الماضية، موضحا أن الرقم صغير بالنسبة لعدد الطلاب فى الكلية البالغ ما يزيد عن 57 ألف طالب ، تم امتحانهم خلال الفصل الدراسى الأول .

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن نسب النجاح فى الفصل الدراسى الأول تتجاوز الـ90 % فى كل مادة دراسية، مؤكدا أن الكلية نجحت فى إتمام وعقد الامتحانات وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا رغم كثافة أعداد الطلاب التي تزيد عن 57 ألف طالب.

وأكد الدكتور جمال شحاتة،أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج التظلمات خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعادة فتح الأوراق وتصحيح أي أخطاء ومنح كل طالب صاحب حق حقه.