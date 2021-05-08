شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر عن اقتحام الأقصى: إرهابٌ صهيوني غاشم وصمت عالمي مخزٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ «اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله- إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ».

وأضاف في تدوينة عبر حسابة على «تويتر»: «وإن الأزهر الشريف، علماء وطلابا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة».