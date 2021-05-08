شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 وإصابة 8 اختناقا داخل «بيارة» صرف صحي بقرية صفانية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 5 أشخاص مصرعهما فيما أصيب 8 آخرين، متأثرين باختناق سقطوا في غرفة طرد صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من أهالي قرية صفانية بمركز العدوه، شمال المنيا، بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية .

انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 5 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين وهم احمد رفاعي احمد عزام، 21 سنه، وحمادة احمد عبدالنبي، 41 سنه، واحمد محمود زكي، 23 سنه، واحمد رفاعي حسن، 23 سنه، ومحمد محمود عبدالموجود، 23 سنه، ومحمد رمضان على، 17 سنه، ووحيد غالب احمد عبدالنبي، 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح محمد محمد، 40 سنه، مقاول العملية، مقيم باهناسيا ببني سويف .

تم استخراج جثامين 3 ضحايا، ونقل المصابين ال مستشفي مغاغة العام. وجاري استخراج جثتين.