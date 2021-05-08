شكرا لقرائتكم خبر عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. شهداء ملحمة الواحات 2017 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوثق مسلسل الاختيار2 بطولات رجال الشرطة، وقد ألقى الضوء على ملحمة الواحات الشهيرة، والتى سطر خلالها رجال الشرطة مشاهد بطولية فى الدفاع عن الوطن والتصدى لكيانات إرهابية، خططت لإستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.

لكن أحلامهم فى التخريب اصطدمت بقوة رجال الشرطة وتصديهم للعنف، حيث جرت معركة بطولية فى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، سقط خلالها 16 شهيداً وأصيب آخرين من رجال الشرطة، لتلاحق العيون الساهرة المتطرفين لاحقاً وتسقط عشرات القتلى منهم، وتلقنهم درساً قاسياً فى الصحراء وتمنعهم من الهروب، وتعود بصيد ثمين وكنز معلوماتى بضبط إرهابى أجنبي، ساهم القبض عليه فى سقوط هشام عشماوى لاحقاً أخطر إرهابى فى مصر. وفيما يلى نرصد قائمة شهداء الواجب فى معركة الواحات..















