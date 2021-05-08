شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم 54 ألف قطعة أثرية داخل مراكز المتحف المصرى الكبير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المتحف المصرى الكبير في أعمال ترميم القطع الأثرية التي سيتم عرضها خلال افتتاحه، حيث سيتم عرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، والتى تضم لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبى، والتى تتجاوز عددها 5 آلاف قطعة، داخل قاعة تبلغ مساحتها 7000 متر، بعد ترميمها بشكل علمى حديث معترف به دوليا، فما هي عدد القطع التي تم ترميمها داخل مركز الترميم إلى الآن؟.

أوضح الدكتور حسين كمال، مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصرى الكبير، أن مركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير يعمل بشكل علمى دقيق، ونحن مستمرون فى أعمال الترميم للقطع التي سيتم عرضها خلال افتتاح المتحف الذى ينتظره العالم، حيث وصل عدد القطع التي تم ترميمها إلى الآن 54 ألف قطعة أثرية.

وقال الدكتور حسين كمال، مدير عام شئون الترميم بمشروع المتحف المصرى الكبير، إن جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون التى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير، تم ترميمها وجاهزة للعرض، حيث بدأنا منذ حوالى شهر في تنفيذ سيناريو العرض المتحفى.

وتابع الدكتور حسين كمال، مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصرى الكبير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العمل مستمر منذ شهر تقريبا على تنفيذ سيناريو العرض المتحف بقاعة الملك توت عنخ آمون، التي تحتوى على 106 فترينات تضم جميع مقتنيات الملك الذهبى.

وكشف الدكتور حسين كمال أنه تم تنفيذ 57 فاترينة حتى الآن، حيث تم الانتهاء من وضخ مقتنيات الملك توت عنخ آمون، داخل تلك الفتارين في نحو شهر تقريبًا، حيث يستمر العمل منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، فنحن نسابق الزمن من أجل الانتهاء من تنفيذ سيناريو الملك الفرعونى الصغير، لافتا إلى أن جميع أعمال تنفيذ سيناريو العرض المتحفى الذى يتم بطرق علميه حديثة، موثقة بالصور والفيديو.