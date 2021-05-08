شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كنيسة العذراء مريم بالمقطم ومارمينا العجائبى بمصر القديمة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كنيسة العذراء مريم بالهضبة العليا بالمقطم، الإغلاق لمدة 14 يوم بداية من قداس الغد 8 مايو، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وفى سياق متصل، أعلن أيضا المركز الثقافى الأرثوذكسى، أن كنيسة الشهيد مارمينا العجائبى بزهراء مصر القديمة سيتم إغلاقها حتى آخر مايو.



جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثانى، شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين والالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات والصلوات، وضرورة ارتداء الكمامة بشكل دائم والاهتمام بغسل الأيدى، والتباعد الاجتماعى .

وشدد البابا تواضروس، على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا، أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.