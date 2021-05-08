شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أمين دير القديسين بالأقصر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي مساء الجمعة، القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، وذلك تأثرا يإصابته يفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى البيان التالى "رقد فى الرب، الراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر.

وتابع البيان "خالص العزاء، في نياحة الراهب القمص صرابامون الشايب، وعزاءًا سمائيًّا لمجمع رهبان الدير ولأولاده ومحبيه، ولنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".