شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الغاشم الذى استهدف رئيس البرلمان المالديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الغاشم، الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي ورئيس الجمهورية الأسبق محمد نشيد، والذي أسفر عن إصابته وخمسة أشخاص آخرين.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكافة المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف في مواجهة هذا الحادث الأليم.

كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.