​​"المنشآت السياحية": تحذير للمنشآت والمطاعم بشأن مواعيد الإغلاق الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شدد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة إلتزام كافة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بالمواعيد الجديدة بإغلاق جميع المنشآت السياحية من مطاعم ومحال وكافيهات ونوادي وملاهي ليلية، من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل فقط بعد التاسعة مساء على نشاط توصيل الطلبات، دون الجلوس بالمكان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

وحذر المصري، في بيان من مخالفة هذا القرار والذي حدد مدة تنفيذ هذه المواعيد الإستثنائية من يوم الخميس 6 مايو والعمل بها حتى نهاية يوم 21 مايو الجارى ، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مغلظة يتم توقيعها على المنشآت المخالفة، وفقاً للخطاب الذى تلقته الغرفة من قبل وزارة السياحة والآثار .

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الخطاب الذى أرسله عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت السياحية والفندقية، أكد على تشكيل الوزارة لجان سرية للتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من إلتزامها بمواعيد الإغلاق، وكذلك الإلتزام بتطبيق كافة الضوابط والقواعد والإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، والذى تضمن أيضاً حظر إقامة جميع الفعاليات والاحتفالات والمناسبات الفنية أو الثقافية، أو تقديم فقرة موسيقية تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك إيقاف جميع تصاريح الفقرات الموسيقية المقدمة للمحال السياحية، مع استمرار غلق صالات الديسكو ومسارح المنوعات، وكذلك حظر تقديم الشيشة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المعلن عنها".

وقال المصري، إن هذه الإجراءات سوف تصب في صالح القطاع السياحي فور انتهاءها، معربا عن أمله في التزام المنشآت السياحية بما ورد في خطاب الوزارة، استعدادا لانطلاقة قوية في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق في الفترة الاستثنائية من 6 إلى 21 مايو الجاري.