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العثور على جثة شاب وسط الزراعات بالبدرشين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة بطريق ”أبوربع".

وكشفت المعاينة الأولية تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أن الجثة لشاب يدعى "م س." وجرى نقلها إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة.

وشكل العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة مباحث العياط والبدرشين فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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