مشاجرة دموية وتعزيزات أمنية في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح مشاجرة دموية انتهت بقتيلين ومصاب يصارع الموت داخل المستشفى بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن بقيادة اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي سياق متصل، روى شهود عيان ملابسات جديدة في المشاجرة التي هزت أرجاء المركز، وأكدوا أن خلافا بين عائلتين تطور إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

واضاف شهود من قرية الشنباب أن عائلة المتهم الرئيسي المتسبب بقتل اثنين من الطرف الآخر طاردوه حتى عثر على جثته بالطريق السريع.

ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بسرعة الكشف عن أسباب الشجار وضبط الأسلحة المستخدمة، وتعيين حراسة أمنية على المصاب لحين تماثله للشفاء ومن ثم استجوابه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.