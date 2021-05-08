شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني : تبدأ 5 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه مراعاة لمصلحة منسوبي الجامعة، والتزامًا بقرارات لجنة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والتي يراعي خلالها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا؛ قررت لجنة الأزمات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعديل مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الأكاديمي، على أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق ٥ من يونيو ٢٠٢١م، وتنتهي جميع الاختبارات بجميع أشكالها الخميس الموافق 1من يوليو ٢٠٢١م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يترك لكل كلية تحديد مواعيد اختباراتها للمقررات التي لها امتحانات عملية وفقًا لما يتناسب مع ظروفها ولوائحها على ألا يتخطى ذلك يوم الخميس الموافق 1 يوليو ٢٠٢١م، وبما يضمن عدم التكدس والتزاحم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم في المواعيد التي تحددها كل كلية وفقًا لمقوماتها، وبما يضمن عدم التكدس أو التزاحم.

وشدد نائب رئيس الجامعة على استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.

