شكرا لقرائتكم خبر عن مأمورية الواحات .. محافظة ينتمي إليها 5 من الأبطال .. وقرار بتخليد أسماء الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب انتهاء الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل «الاختيار ٢ احتفي أهالي المنيا بتسليط الضوء على 5 من ابناء محافظة المنيا من شهداء مأمورية الواحات، المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية.

واسترجع اهالي المنيا، سير وبطولة وصور الشهداء الخمسة ضابطين و3 مجندين، واجواء يوم قاسي شيعت فيه المنيا خمسة من خيرة ابنائها استشهدوا دفاعا عن المصريين بيد الارهاب الغادرة.

فقد استرجعت احداث 5 جنازات عسكرية جنازة 2 من الشهداء الضباط بالأمن الوطني هم المقدم الشهيد محمد وحيد حبشي، من ابناء مدينة المنيا، والمقدم الشهيد محمد عبدالفتاح، بمركز ديرمواس .

وفي مدينه ملوي جنوب محافظ’ المنيا، فقدت 2 من خيره أبنائها وشيعهم الاهالي في جنازة عسكرية، كما اتشحت قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي بالسواد عقب تشييع جنازة شهيد الواجب المجند محمود ناصر .

وفي مركز ابوقرقاص شيع أهالي قرية يعقوب بباوي، جنازة الشهيد المجند بطرس سليمان، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد كبير من أهالي القرية المسلمين والأقباط

وكنوع من تخليد ذكري الشهداء الابطال الخمسة، كان اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا آنذاك، وافق على إطلاق أسماء شهداء حادث الواحات على عدد من المدارس والمساجد بمحل إقامتهم، تقديرًا وتكريمًا لهم وتكون أسمائهم على تلك المدارس شاهده للأجيال القادمة على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتخليدًا لذكراهم العطرة.

اقرأ ايضا :