شكرا لقرائتكم خبر عن حملات فى البحيرة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والالتزام بالكمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية فى محافظة البحيرة بنتفيذ حملات للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية منذ الساعة التاسعة مساءًا ولكدة اسبوعين، وتم تنفيذ عدة حملات على المقاهي وجميع المحلات المتضمنة فى قرار الغلق بالتعاون بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق وقسم الاشغالات وإدارة الأزمات لمتابعة الالتزام بالإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان اليوم الأول شهد تحرير عدد 185 محضرًا لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحلات وعدم الالتزام بارتداء الكمامات فى إطار الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد منهم 49 محضر للمحلات والمنشآت والباقي لعدم ارتداء الكمامات.

وفى دمنهور تم غلق وتشميع عدد 8 محلات، وتحرير 9 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات، وفى كوم حمادة تحرر 7 محاضر كسر الحظر، و13 محضر لعدم ارتداء الكمامة، وفي شبراخيت 5 محاضر للمحلات 7 لعدم ارتداء الكمامة.

وفى كفر الدوار تم تحرير 15 مخالفة للمحلات و4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 10 شيشة، وفى مركز بدر تحرر 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 3 شيشة، وفى إيتاي البارود تم تحرير 8 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك مثلهم فى أبو المطامير،

وتم تحرير 14 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق و24 محضر لعدم ارتداء الكمامة فى مراكز أبو حمص وإدكو وحوش عيسي، وكذلك تحرر 70 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة فى مراكز وادي النطرون والمحمودية والرحمانية ورشيد.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد غلق المحلات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حملات فى البحيرة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية

حملات فى البحيرة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية

حملات فى البحيرة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية

حملات فى البحيرة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية