بحضور شعبي محدود .. البابا تواضروس يُطيّب رفات كاروز الديار المصرية في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طيب البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة رفات القديس مار مرقس الرسول الطاهر والشهيد، (كاروز الديار المصرية) في المقر البابوى بكرمة مريوط في الاسكندرية.

وشارك في طقس التطييب، القمص ابرام اميل وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، وعدد من الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

كما ترأس البابا عقب التطييب صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس الذي يحل غدًا السبت وتحتفل به الكنيسة القبطية يوم ٣٠ برموده الموافق ٨ مايو من كل عام، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبي محدود مع الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة.

وفي ختام العشية طَيَّب البابا رفات «الكاروز» مستخدما الزيوت والأعشاب المقدسة حيث قام برفع الانبوب الذي يحوى الرفات بمشاركة الاباء المشاركين.

وعقب الصلاة ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة كلمة روحية مقتضبة حملت عنوان «ماذا صنع مار مرقس الرسول معنا».

بحضور شعبي محدود .. البابا تواضروس يُطيّب رفات كاروز الديار المصرية فى الاسكندرية (صور)

بحضور شعبي محدود .. البابا تواضروس يُطيّب رفات كاروز الديار المصرية فى الاسكندرية (صور)

بحضور شعبي محدود .. البابا تواضروس يُطيّب رفات كاروز الديار المصرية فى الاسكندرية (صور)