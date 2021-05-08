إحباط تهريب 12 كاميرا فحص يابانية و5 موزع إلكتروني صيني عبر جمارك الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة أحمد صدقى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مركز مرغم الجمركي المطور برئاسة صابر أبوعرب من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناءا على إخبارية مقدمة من أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية بمحاولة شركة ا . ا . ل التلاعب فى المستندات المقدمة عن مشمول بوليصة شحن رقم ١٧٣٣٠٦٧٥ لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية والإعفاء من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 2 طرد قطع غيار ماكينات بوزن ٢١٠ كجم .

تم تشكيل لجنة ضمت ابراهيم عبدالله مدير التعريفة وجابر ابراهيم رئيس قسم تعريفة ووليد صلاح الدين مدير الحركة ومحمد الشيخ مأمور الحركة وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة فتبين وجود 12 كاميرا فحص ثلاثية العدسات منشأ اليابان و5 موزع إلكتروني منشأ ألمانيا وكابينة مكيفة منشأ الصين .

وتبين من التحقيقات أن صاحب الشأن قدم مستندات توضح أن منشأ البضاعة الإتحاد الأوربي وطلب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية عليها متمتعا بالاعفاء التفضيلي بدون وجه حق، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 232 ألف و44 جنيها .

وقرر عاطف حمزة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2021 مكافحة وقام بتحريره أحمد الشرشابي مفتش المكافحة، وطلبت الشركة التصالح وتم سداد التعويض المستحق بموجب قسيمة سداد رقم ٧٢٦٣٦٢ في 2021/4/21.

إحباط تهريب 12 كاميرا فحص يابانية و5 موزع الكتروني صيني عبر الاسكندرية (صور)