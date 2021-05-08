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أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 42

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يمر فوق مصر مجددا الساعة 10:30 مساء

السكة الحديد: وقف مؤقت لبعض قطارات بحرى وقبلى من 22 مايو لتطوير الإشارات

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 42 وأسوان 44 درجة

البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة يوميا

23 مايو.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة

وزير الأوقاف: التزموا بالإجراءات الاحترازية ولا تجددوا الأحزان ليظل العيد فرحة

الصحة: توفير دورات تدريبية فى مجال الطوارئ للأطباء والمسعفين

نقل ورش شارع عبد الله العربى بمسار محور الفردوس لمحلات بديلة بمدينة نصر

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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