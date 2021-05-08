شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تدفع بـ8 قطارات إضافية للجمهور فى العيد.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد الدفع بـ 8 قطارات إضافة للتشغيل على خطوط السكة الحديد، خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر البدء فى حجز تذاكرها من غد الأحد بشبابيك المحطات الرئيسية، على أن يبدأ التشغيل بعد غد الاثنين 10 مايو وتستمر حتى 21 مايو، لتخفيف العبْ عن المسافرين ومنعا للتكدس والزحام خلال الأعياد.





وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:



ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.