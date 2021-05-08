شكرا لقرائتكم خبر عن "القبائل الليبية": نطالب بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عبدالكريم على، إن المجلس يتابع المشهد السياسي الليبي، وما نتج عن الحوارات السياسية، ومقرراتها التي توافقت عليها أطراف الحوار الليبي، وما صاحب نتائج هذه العملية من أصداء وتصريحات تجاه آليات تنفيذ مخرجات هذا الحوار من مجلس رئاسي وحكومة وما نتج من مواقف عن هذه المخرجات.

وأشار المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إلى موقف وزارة الخارجية الليبية بشأن الالتزام بمقررات مخرجات الحوار بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية الموجودة مهما كانت مبررات وجودها، مؤكدا ضرورة طرد كل القوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعم المجلس، كل المطالبات الدولية الداعية إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والتي كان آخرها البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبعة، مؤكدا دعمه لموقف وزيرة الخارجية الليبية وتصريحاتها المطالبة بخروج كل القوات الأجنبية.

ودعا المجلس، كل من المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مطالبة البعثة الأممية في ليبيا بدعوة المنظمة الأممية لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول المعرقلة لإخراج هذه القوات من ليبيا.

وأثنى المجلس، على المواقف الوطنية التي صدرت عن المنظمات والتكتلات والأحزاب السياسية، والتي كان آخرها البيان المتعلق بتطورات المشهد السياسي الراهن، والتي أكدت على ضرورة خروج هذه القوات، مؤكدا دعم القبائل الليبية لكل المواقف الوطنية الداعمة لخروج القوات الأجنبية يدعو أبناء القبائل الليبية إلى ضرورة دعم كل هذه المطالبات، وتحشيد كل المواقف من أجل تحقيق هذه المطالب.