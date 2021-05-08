شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى مر بالأجواء المصرية 10:42 دقيقة.. ويعود الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، موضحا أن الصاروخ مر بالأجواء المصرية الساعة 10:42 دقيقة مساءا ولمده دقيقتين وعشرين ثانية.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه سوف يمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 لمده دقيقتين وسبع ثوانى، لافتا إلى أن المرتين فى جنوب غرب الصحراء الغربية.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشفآخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، مشيرا إلى أن مرور الصاروخ الصينى فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة.

وقالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حجم الصاروخ الصينى حوالى طن وطول 30 مترا وعرض 4 أمتار، يدور حول الأرض بارتفاعات تصل20 إلى 160 إلى 270 كيلو متر، وسرعة متوسطة حوالى 28 ألف كيلو فى الساعة، وبالتالى يتمكن من الدوران حول الأرض دورة كاملة خلال 89 دقيقة، وسيحاول عودة الدخول مجددا إلى الغلاف الجوى للأرض خلال الأيام المقبلة للتفاعل المتزايد مع الغلاف الجوى الذى يؤدى إلى جذبه إلى الأرض.