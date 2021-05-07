شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: عيد الفطر يوم الخميس المقبل فلكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي، أنه سيولد هلال شهر شــــوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعةالتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاء29 من رمضـــان1442هـالموافق11/5/2021م (يوم الرؤية).

واضاف : يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

وأشار القاضي إلي أنه سيغرب القمر قبل غروب الشمس فييوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروبشمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمرقبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).

وتابع : وبذلك يكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان1442هـ، وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1442هـ فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م (عيد الفطر المبارك).