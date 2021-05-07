شكرا لقرائتكم خبر عن «أعلى سعر من 6 شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 7 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الجمعة، 7 مايو 2021، ارتفاعه الذي بدأ منذ مساء الاربعاء محقا ارقاما جديدة لأول مرة منذ شهور.

كما شهد سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا أيضا ليحقق أفضل سعر منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، 807.23 جنيه وكان في بداية التعاملات اليوم الجمعة، 802.08 جنيه، وفي بداية تعاملات الخميس ،790.56 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في نهاية التعاملات اليوم الجمعة، 1،830.85 $، وكانت في بداية التعاملات اليوم الجمعة، 1،819.75 $، وفي بداية تعاملات الخميس 1،793.35 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة، 7 مايو 2021

م الوحدة في مصر على مستوي العالم 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا بداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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