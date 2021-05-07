شكرا لقرائتكم خبر عن الفجر عند الساعة 03.31 ص .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الإسكندرية السبت 8 مايو 2021، الذى يوافق اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد السبت تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت إحانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساء.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: