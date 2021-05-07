شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص بالبحر الأحمر تحذر من التأثيرات السلبية على الحياة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر من تعرض الحياة البحرية لتهديدات متزايدة بسبب الصيد الجائر والتلوث بالبلاستيكي والممارسات البشرية الخاطئة تجاه الكائنات البحرية وتغير المناخ، وفقدان المساكن الطبيعية، وان هذه التحديات كافية لتهديد البيئة البحرية.

وقالت الغرفة في بيان لها إنه إذا استمرت هذه السلوكيات المخالفة، فلن يجد الشخص الذي يصطاد السلاحف البحرية من حوله أي شيء للاستمتاع أو التفاخر به خلال رحلات الغطس وأن صيد السلاحف سلوك مرفوض بشدة.

وأكدت الغرفة أن السياحة المستدامة هي السياحة التي تراعي تمامًا آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار، والصناعة، والبيئة، والمجتمعات المضيفة. وطالبت الغرفة بالإبلاغ عن أي تعديات على البيئة والحياة البحرية لاتخاذ ما يلزم قانونا في هذة المخالفات.

فيما أعلنت جمعية المحافظة علي بيئة البحر الاحمر العثور علي سلحفاة بحرية نافقة من النوع المهدد بخطر الانقراض واكدت الجمعية في بيان لها أن السلاحف البحرية تعاني من حوادث نفوق غير عادية فى البحر الأحمر مع زيادة نسبة المخالفات والافعال الانسانية وتسارع احداث التغير المناخي، ولا يوجد سبب واضح يبين لماذا يحدث هذا الكم من النفوق ولكن هذه المرة ان هناك اصابة فى رأس السلحفاة مما يؤكد ان هذا الفعل هو بسبب ضرب السلحفاة فى الرأس من احد اللنشات وان الحفاظ على السلاحف من خلال تغيير سلوكياتنا تجاه هذة المخالفات وقام افراد الباحثين بمحمية البحر الاحمر بفحص مبدئي من خلاله وتبين ان السلحفاة كانت فى حالة تعفن شديدة وانها كانت صغيرة الحجم بطول 40 سم وعرض 20 سم.

ودعت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في واقعة العثور علي جثة سلحفاة بحريةعلى أحد شواطئ الغردقة وهو ما تكرر في الآونة الأخيرة عدة مرات.