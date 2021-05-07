شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. التزام في أسوان بمواعيد غلق المحال التجارية والكافتيريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثاني من تطبيق قرار غلق المحلات في أسواق أسوان، التزاما من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات بتطبيق قرار الغلق في تمام التاسعة مساء، تطبيقا لتعليمات والقرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تشكيل فرق عمل متحركة في كل حى وقرية لتكثيف المرور الميدانى والتنسيق مع قوات الأمن لفض أي تجمعات أو أسواق دائمة ومنع أقامة أي مناسبات اجتماعية كالأفراح والعزاء وغيرها، بالإضافة إلى المصادرة الفورية لأى سرادقات يتم رصدها مع تحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحلات المخالفة لمواعيد الحظر الساعة التاسعة مساء.