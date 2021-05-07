شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٢٠ محضرا لمخالفة مواعيد غلق المحلات التجارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، شمال المنيا، حملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية.

قام اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، يرافقه اللواء عبدالسميع شاهين، مساعد مدير الأمن والعقيد عمرو فؤاد، مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، ونواب رئيس المركز، ومسئول الإشغالات بالمرور بشوارع المدينة لضمان الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق. قال «المعداوي» شهد اليوم الأول تحرير ٢٠ محضر مخالفة التعليمات بالغلق.