شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات تكشف تصرفات خاطئة لاستخدام الكمامة. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن المفتاح في يد المواطن للسيطرة على تفشى فيروس كورونا وتزايد الإصابات بهذا الفيروس، مشددة على ضرورة تبسيط المعلومات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، حيث إن بعض المواطنين يأخذون الكمامة ويستخدمونها بطريقة خاطئة.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البعض يمسك الكمامة بيديه وتقع على الأرض ورغم ذلك يعيد استخدامها، ما يجعلها لا تحقق الهدف منها وهو منع الإصابات بكورونا، بجانب ضرورة تعليم غسيل الأيدى بالماء والصابون بطريقة جيدة وعدم لمس الأسطح، بالإضافة إلى أن أهم شيء هو التباعد الاجتماعى لتقليل الإصابات بكورونا.

ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إلى أنه يجب أن يتعاون المواطن مع تعليمات مؤسسات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، لتخطى الموجة الثالثة من فيروس كورونا.