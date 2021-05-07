شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطيّب رفات القديس مار مرقس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عصر اليوم الجمعة، بتطييب رفات القديس مار مرقس الرسول الطاهر والشهيد، بحضور وكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل مع الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مع صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس الذى يحل غدًا السبت، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبي محدود مع الألتزام بالإجراءات الصحية الواجبة للوقاية من فيروس كورونا.



البابا تواضروس الثانى

وفى سياق متصل، نعى البابا تواضروس الدكتور هانى كميل، وذكر له عمله بكل إخلاصٍ وتفانٍ أثناء خدمته، مدير الديوان البابوي، وطلب لنفسه البارة النياح والراحة فى فردوس النعيم، والتمس عزاء سمائيًّا لأسرته المباركة ولكل محبيه.



البابا تواضروس

وكان مدير الديوان البابوى الدكتور هانى كميل عضو المجلس الملى العام، رقد فى الرب عن عمر قارب سبعين عاما، بعد حياة حافلة بالخدمة الكنسية والعمل الاجتماعي.



تطيب الرفات