مسن يبكي شاكيًا للسيسي.. والرئيس يرد: "عيني أنا تحت أمرك اللي أنت عايزه هنعملهولك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، اليوم الجمعة.

وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط أماكن تواجده، قائلًا: "هات لي الناس دي".

وقدم مواطن مسن شكوى للرئيس السيسي، ودخل في حالة من البكاء، ومنعه الرئيس عن ذلك وقال له: "أنا تحت أمرك اللي أنت عايزه هنعملهولك".

الفيديو..