​"الزراعة" تكشف حقيقة حظر تصدير الفول السوداني المصري إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفى الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، استلام مصر أي بلغات أو قرارات من الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الفول السوداني المصري، موكدًا أن آخر تحذير تلقته مصر بشأن الفول السوداني كان منذ 3 أشهر، حيث جاء التحذير من مكتب التمثيل التجاري وليس من الاتحاد الأوربي كما يدعي البعض.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن عمليات التصدير مستمرة، مشيرًا إلى أن رفض محصول الفول السوداني يمكن أن تحدث لسببين، الأول تأخير المصدر لدول الاتحاد الأوربي حيث نصدر شهادة لمدة 5 أيام بينما يصدرها البعض بعد شهر، أما السبب الثاني هو سوء التخزين والشحن من قبل المصدر ما يؤدي لانتشار الفطريات البكترية.

وأشار العطار، إلى أن عام 2021 من الأعوام التي تأثرت بفيروس كورونا، إلا أن صادرات هذا العام أعلى من العام الماضي بنسبة 10%.