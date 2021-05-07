الاختيار 2 | ننشر الصور الحقيقية لشهداء عملية الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
انتهت الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 2"، بتوجه مأمورية من قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة إلى منطقة جبلية بالقرب من الكيلو 135 بطريق الواحات بالجيزة، لضبط مجموعة إرهابية يقودها الضابط المفصول من القوات المسلحة عماد عبد الحميد - حركي (الشيخ حاتم) - فيما يظل المشاهدون على موعد مع الحلقة 25 التي ستذاع دون فواصل إعلانية، لرؤية بطولة وتضحيات رجال الشرطة في ردع الخلية الإرهابية ومنع وصولها إلى المنطقة المركزية.
وينشر الخليج 365 صور شهداء العملية الذين بلغوا 16 شهيدا وهم :
من قطاع الأمن الوطني
المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995
المقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999
المقدم أحمد جاد دفعة 1999
الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد
من العمليات الخاصة
العميد امتياز كامل
الرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000
النقيب إسلام مشهور
النقيب عمرو صلاح
النقيب كريم أسامة فرحات
النقيب أحمد طارق أحمد زيدان
النقيب أحمد حافظ أبو شوشة
رقيب شرطة أنور محمد الدبركي
مجند بطرس سليمان مسعود
مجند محمود ناصر
مجند حسن زين العابدين محمد
المجند عمر فرغلي أحمد