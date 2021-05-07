الاختيار 2 | ننشر الصور الحقيقية لشهداء عملية الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

انتهت الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 2"، بتوجه مأمورية من قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة إلى منطقة جبلية بالقرب من الكيلو 135 بطريق الواحات بالجيزة، لضبط مجموعة إرهابية يقودها الضابط المفصول من القوات المسلحة عماد عبد الحميد - حركي (الشيخ حاتم) - فيما يظل المشاهدون على موعد مع الحلقة 25 التي ستذاع دون فواصل إعلانية، لرؤية بطولة وتضحيات رجال الشرطة في ردع الخلية الإرهابية ومنع وصولها إلى المنطقة المركزية.

وينشر الخليج 365 صور شهداء العملية الذين بلغوا 16 شهيدا وهم :

من قطاع الأمن الوطني

المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995

المقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999

المقدم أحمد جاد دفعة 1999

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد

من العمليات الخاصة

العميد امتياز كامل

الرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000

النقيب إسلام مشهور

النقيب عمرو صلاح

النقيب كريم أسامة فرحات

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة

رقيب شرطة أنور محمد الدبركي

مجند بطرس سليمان مسعود

مجند محمود ناصر

مجند حسن زين العابدين محمد

المجند عمر فرغلي أحمد